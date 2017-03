Det ser nu ud til, at kommunen kan forlænge lejeaftalen på Kong Georgsvej. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: Boligkøb til flygtninge er ikke nødvendigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester: Boligkøb til flygtninge er ikke nødvendigt

Hørsholm - 02. marts 2017 kl. 05:32 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både borgmester i Hørsholm Morten Slotved (K) og §17, stk. 4-udvalget ser ikke længere nogen grund til at undersøge konsekvenserne af at købe boliger, som kommunen kan indkvartere flygtninge midlertidigt i. Efter et borgermøde for knap en måned siden erklærede Morten Slotved sig ellers parat til at se på, om kommunen skulle investere i en ejendom i Rungsted, som kunne anvendes til formålet. Det skete, efter flere borgere på borgermødet gjorde opmærksom på, at kommunens konkrete planer om midlertidig boligplacering af flygtninge koncentrerede sig i den nordlige del af kommunen, mens Rungsted Kyst blev holdt fri af flygtningeboliger. Nu ser det imidlertid ud til, at lejekontrakten med ejerne af Kong Georgsvej, der ligger i Rungsted, kan forlænges, ligesom kommunalbestyrelsen netop har godkendt, at en ejendom på Holmevej 30 i industriområdet nær Kokkedal Station kan anvendes som flygtningebolig. Og det har givet Hørsholm Kommune ro i sjælen.

- I udvalget var vi enige om, at vi ikke var interesserede i at gå videre med at undersøge mulighederne for at købe. Nu er vi i den gode situation, at vi er godt med og den desperation, vi havde sidste år, er slet ikke på samme niveau, siger Annette Wiencken (V), der er formand for §17, stk. 4-udvalget, mens borgmesteren supplerer:

- Jeg var parat til at undersøge konsekvenserne af et køb, men lige nu er det slet ikke nødvendigt at bruge ressourcer på at overveje køb af boliger. Der har åbnet sig nogle muligheder, som vi ikke så for en måned siden. Det er blandt andet Holmevej og Kong Georgsvej, og de muligheder betyder, at vi begynder at have boliger nok, siger Morten Slotved.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.