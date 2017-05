Se billedserie Møllehusgrunden står i dag tom.Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Boligplaner sendt i høring under protester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Boligplaner sendt i høring under protester

Hørsholm - 31. maj 2017 kl. 06:03 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne omkring Møllehusgrunden var endnu engang mødt op til kommunalbestyrelsesmøde for at stille politikerne spørgsmål mandag aften. Naboerne i området er nemlig kede af kommunens planer om at lave et alment boligbyggeri med 28 boliger på den såkaldte Møllehusgrund, der tidligere dannede rammen om en daginstitution. Men trods protesterne og spørgsmålene besluttede kommunalbestyrelsen enstemmigt at sende lokalplanen for projektet i høring.

- Jeg er ked af, at vi ikke allerede nu er nået frem til et projekt, som borgerne synes, er interessant, og jeg vil opfordre til, at vi er meget lydhøre over for de høringssvar, der måtte komme, understregede Venstres Annette Wiencken dog.

Protesterne mod byggeplanerne har stået på i flere måneder, og naboerne har både selv afholdt borgermøde med nogle af kommunalbestyrelsens medlemmer, protesteret ved kommunalbestyrelsesmøder og holdt flere møder med kommunen. Beboernes største anke er antallet af boliger, idet lokalplanen tillader 28 boliger. Naboerne har dog i stedet lavet et oplæg med 15 boliger.

- Vi mener, at vi med vores oplæg på 15 boliger viser, at det antal boliger vil være i harmoni med grunden, det vil give plads til grønne arealer, der vil være mulighed for privatliv, og det vil også være muligt at blive integreret med de øvrige beboere på Møllevænget, sagde Kim Højbjerg Jørgensen, der er en af de nærmeste naboer til grunden, på kommunalbestyrelsesmødet.

Derudover bad han politikerne overveje, hvor meget grønt der reelt bliver plads til, og om et område, der i dag bliver brugt som lastvognsparkering, kan inddrages til gæsteparkering i forbindelse med byggeriet.

Lokalplanen for projektet er nu sendt i høring fra den 1. juni til den 24. august. Der er i lokalplanen lagt op til, at de 28 almene boliger fordeles på 14 boliger i to etager på 80 kvadratmeter og 14 boliger i én etage på 40 kvadratmeter. Det svarer til en bebyggelsesprocent på knap 35, som ifølge Hørsholm Kommunes forvaltning matcher den øvrige i området.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis.