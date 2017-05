Se billedserie Vi har prøvet at lytte, siger Otto B. Christiansen (K), formand for Børne- og Skoleudvalget.Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Børneflugt fra SFO: Nu bliver betalingen halveret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børneflugt fra SFO: Nu bliver betalingen halveret

Hørsholm - 19. maj 2017 kl. 05:35 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Hørsholm Kommune håber man at se flere børn i kommunens SFO'er, efter Børne- og Skoleudvalget har besluttet at halvere forældrebetalingen for 4.-5.-klasserne. Det betyder, at det fremover vil koste 980 kroner om måneden for forældre til børn i 4.-6.-klasse at have børnene indmeldt i SFO-ordningen. 6.-klasserne bliver nemlig som noget nyt også omfattet af ordningen.

- Vi var i udvalget enige om at vælge et scenarie, hvor vi halverer forældrebetalingen, men samtidig bevare forholdene for børnene, så ordningen bliver med samme normering. Fremover vil tilbuddet nok komme til at minde mere om et klubtilbud, og det er også en af de erfaringer, vi har gjort os, at mange af de unge mennesker ikke bruger tilbuddet på samme måde og har brug for samme »pasning«, som børnene i 0. eller 1.-klasse, siger Otto B. Christiansen (K), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Under store protester hævede Hørsholm Kommune forældrebetalingen for SFO-ordningen for 4.-5.-klasserne med 1296 kroner - fra 476 kroner til 1772 kroner om måneden ved årsskiftet. Det blev vedtaget som en del af budgetbesparelserne sidste år. Et notat, som Hørsholm Kommune har lavet, viser, at 54 procent af børnene i ordningen siden årsskiftet er blevet meldt ud. Ved årsskiftet gik 398 børn i SFO og i denne måned, er det 182 børn, der bruger tilbuddet. Børne- og Skoleudvalgsformanden erkender nu, at takststigningen var for markant.

- Det er rigtig mange børn, der er blevet meldt ud, men det er klart, at hvis forældrene ikke synes, ydelsen står mål med det, de skal betale, er det naturligt, at forældrene reagerer ved at melde børnene ud, siger Otto B. Christiansen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.