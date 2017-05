Se billedserie Hørsholms tidligere konservative borgmester, Hanne Falkensteen, blev onsdag bisat fra en fyldt Hørsholm Kirke. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Billedserie: Sidste farvel til fru Falkensteen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billedserie: Sidste farvel til fru Falkensteen

Hørsholm - 31. maj 2017 kl. 15:32 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag formiddag blev Hørsholms tidligere konservative borgmester, Hanne Falkensteen bisat fra Hørsholm Kirke. Frederiksborg Amts Avis bringer her et uddrag af sognepræst Per Melhofs tale i forbindelse med bisættelsen:

Læs også: Tidligere borgmester begraves på onsdag

Kære efterladte,

Hanne Falkensteen døde på Sct. Lukas hospice natten til søndag, forrige weekend, 81 år gammel. Og vi er samlet her for at tage en del af den afsked, som skal tages, når et elsket menneske dør.

Hanne led af en uhelbredelig kræftsygdom, og det gik rigtig stærkt her til sidst, som Hanne også havde ønsket og håbet...

Det er sigende, at Hanne som barn af sin tid blev uddannet fysioterapeut. Et godt og nysgerrigt hoved, flittig og omsorgsfuld. Hanne arbejdede på polio-instituttet, senere på invalidebørnehjemmet her i Hørsholm, hvor du - Jørgen og Hanne som nygifte slår jer ned og kort efter bygger hus og stifter familie.

Hanne bliver den første skolefysioterapeut i Danmark, og hun har undervist og i rigtig mange forskellige sammenhænge været aktiv for bedre arbejdsstillinger. Det siger noget om fagligt fokus og om ægte engagement i andre mennesker og deres behov for hjælp.

Så er der selvfølgelig også alt det ægte engagement, som bliver synlig med Hannes indsats i civilsamfund og frivillighed fra vikingebadelaug til borgmesterstol.

Det politiske var ikke en længe planlagt vej. Hun ville ikke magten for magtens skyld: Men fordi hun gjorde det godt, overalt hvor hun var, var troværdig, vidende, velforberedt og flittig, fik hun den opbakning, der skulle til. Hun var til at stole på.

Det er jo ikke så kompliceret. De vigtige menneskelige dyder, der også er politiske, er kendte: ordholdenhed, troværdighed, flid, engagement, empati.

Læs mere af talen i Frederiksborg Amts Avis torsdag...