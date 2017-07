Bilerne kører en tur, mens boderne bliver

- Vi laver en enkelt omrokering: Den populære udstilling af biler - med mulighed for prøveture - flytter vi fra midterområdet til pladsen ved mastekranen ved Nordmolen, da det så er lettere at køre til og fra, fortæller Ulla Joensen.

- Handelsboderne er åbne for alverdens fremstød: Præsentation af produkter, salg af mad, sjove konkurrencer etc., fortæller Ulla Joensen.

Vandaktiviteter og musik De mange foreninger på Havnen med vandaktiviteter stiller også op og giver interesserede mulighed for at se, høre og prøve. Flere butikker går sammen om modeshow og der bliver fælles-zumba samt en mulighed for en helikoptertur over Rungsted.

- Når vi har udvidet med et par ekstra dage, er det i høj grad for at skabe oplevelser for hele familien. Og et gennemgående træk bliver, at der hver dag vil være levende musik flere steder rundt om på Havnen: Både inde og ude hos flere restauranter, siger Ulla Joensen.