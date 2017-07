Formanden for Social- og Seniorudvalget, Thorkild Gruelund (K), ønsker ikke at kommentere på de enkelte spareforslag. Foto: Lars Sandager Ramlow

Beskidt sengetøj luftes igen

Samme forslag var oppe sidste år, hvor sengetøjet gik fri, og for lidt over to år siden, tiltrak Hørsholm Kommune sig negativ opmærksomhed, da Social- og Seniorudvalget besluttede, at borgerne kun skulle have rene lagner hver fjerde uge. Den beslutning blev omgjort, men nu bliver vasketøjet altså luftet endnu en gang. Udvalgsformand Thorkild Gruelund (K) ønsker ikke at kommentere på de enkelte spareforslag.