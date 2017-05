En 62-årig bedstefar var onsdag ved Retten i Helsingør blandt andet tiltalt for at have misbrugt sit barnebarn seksuelt. Foto: Allan Nørregaard

Bedstefar i retten for misbrug af barnebarn

Hørsholm - 10. maj 2017

En i dag 62-årig bedstefar var onsdag ved Retten i Helsingør tiltalt for blandt andet at have misbrugt sit femårige barnebarn seksuelt. Manden erkendte kun delvist at have gjort sig skyldig i dele at tiltalen, som blandt andet lyder på, at han har ladet barnebarnet bruse sin penis, vist hende en pornofilm med både vaginalt og analt samleje og have fået hende til at sutte på sin penis, ligesom han slikkede hende i munden, samtidig med at han onanerede sig selv til sædafgang.

I retten forklarede manden, at pigen i december sidste år havde været på besøg i hans kolonihavehus i Hørsholm, hvor de sammen havde badet hans hund. I den forbindelse havde de selv taget et bad sammen, og pigen havde så slået eller dasket til mandens penis, hvilket han havde sagt, at hun ikke skulle gøre. Efterfølgende havde pigen været interesseret i, hvordan hunde får hvalpe og i forlængelse deraf, hvordan mennesker får børn. Manden ville derfor vise hende en film med hunde, der parrer sig, men da han ikke kunne finde en, viste han hende, ifølge ham, selv et klip fra en pornofilm. I anklageskriftet står der, at der var tale om en pornofilm, men manden fastholder, at det var et kort klip på 10-15 sekunder. Han benægter desuden at have slikket hende i munden.

I forbindelse med det pornografiske klip fik manden erigeret penis, hvorefter han ifølge anklageskriftet onanerede sig selv til sædafgang. Ifølge anklageskriftet skulle manden have fået pigen til at sutte hans penis, hvilket han benægter. I den pornografiske videosekvens havde de set oralsex, hvilket pigen havde givet udtryk »var klamt«.

- Og så forslog du, at hun skulle sutte på din penis?, spurgte anklager Margit Wegge.

- Nej. Jeg foreslår, at...da hun ser det, siger hun, at det er klamt, og det giver jeg hende så fuldstændig ret i, da hun så stak tungen ned på (mandens penis, red.) og ret hurtigt trak sig tilbage, forklarede manden, der sagde, at hans penis var kommet frem i bukselinningen, fordi han var blevet opstemt og altså onanerede, hvilket han ikke troede, at hun kunne se.

- Men hvorfor gør du det her, mens dit barnebarn er lige ved siden af?, ville anklageren vide.

- Fordi jeg er dum i hovedet, svarede den tiltalte prompte og fortsatte:

- Altså, jeg har aldrig gjort sådan noget før og heller aldrig haft nogle intentioner om det før. Det er decideret dumhed fra min side.

Anklageren ville vide, om manden havde udviklet en interesse for børn, hvilket han pure afviste.

- Jeg kan ikke blive opstemt af børn, slog han fast.

Manden er desuden tiltalt for i 2014 i sit kolonihavehus i Hørsholm at have berørt en seksårig pige fra området »på låret og på kønsdelen«. Manden erkender delvist forholdet, idet der har været berøring men ikke af krænkende eller seksuel karakter. Derudover kom det i onsdagens retssag frem, at manden også er tiltalt for at være i besiddelse af ni børnepornografiske billeder, og at han i 2014 har givet massage til en 13-årig pige, da hun var til stede i hans kolonihavehus. Han nægter det sidste forhold, mens han delvist erkender kendskab til, at billederne har været på hans computer, men at han ikke aktivt har downloadet dem. Sagen fortsætter den 31. august, hvor man forventer, at der vil falde dom.