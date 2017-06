Beboere til politikere: Se hvad I vil bygge

- Den lokalplan, som kommunen nu har sendt i høring, går jo ud på, at man vil forandre et område med tæt-lav bebyggelse til også at indeholde etageboliger. Derudover vil man lave en bebyggelsesprocent på 35, hvor vi andre har 20 procent. Da Møllehuset lå her, var bebyggelsesprocenten kun 12. Vi synes, det er at gå lige langt nok, at kommunen vil lave den slags regler for sig selv. Vi ved godt, at de kan, men vi vil gerne forsøge at synliggøre for politikerne, hvad det her byggeri egentlig vil betyde og give dem mulighed for at vurdere, om det er rimeligt, siger Henrik Andersen.