Se billedserie Marianne Thygesen-Sort og Inge Ravn er begge medlemmer af bestyrelsen for Aktiv Kunst, hvis medlemmer i de kommende uger holder den årlige forårsudstilling i Fuglsanghus. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: BILLEDSERIE: Forår - fest og farver i Fuglsanghus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

BILLEDSERIE: Forår - fest og farver i Fuglsanghus

Hørsholm - 23. maj 2017 kl. 15:06 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele 146 værker af 26 kunstnere...

Det er, hvad publikum helt gratis kan gå rundt og kigge på i Fuglsanghus i Hørsholm i de kommende uger, hvor medlemmerne af kunstforeningen Aktiv Kunst holder deres årlige forårsudstilling. Det skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag:

- Der er malerier af enhver art, grafik, fotos, keramik, værker af glas og skulpturer. Med 146 værker kan jeg vist godt love, at der er noget at kigge på for enhver smag, og jeg synes, at netop mangfoldigheden gør denne udstilling så spændende. Og alt er til salg, så man kan også lade sig inspirere til hjemmet, siger Inge Ravn, der er bestyrelsesmedlem i Aktiv Kunst.

Hun fortsætter: - Med så mange værker og så mange forskellige kunstnere og udtryksformer, så har det virkelig været en udfordring for vores to medlemmer, Jette Fogelstrøm og Ulla Weis-Fogh, at disponere udstillingen, så stil, farvesammensætning og formater spiller sammen. Men jeg må sige, at jeg synes, det er lykkedes rigtig godt, og til vores fernisering i lørdags var der knap 100 besøgende. Det er ikke altid sådan, men de var udelukkende positive i forhold til denne udstilling.

Inge Ravn bliver suppleret af Marianne Thygesen-Sort, der også er medlem af kunstforeningens bestyrelse:

- Jeg synes, at udstillingen er meget harmonisk samtidig med, at den er spændende at gå på opdagelse i. Udstillerne er både amatører og professionelle, men fælles for dem er deres engagement i det, de skaber, siger hun til Frederiksborg Amts Avis.

Aktiv Kunst har i alt cirka 160 medlemmer, og foreningen udstiller i Fuglesanghus fire gange om året. Forårsudstillingen kan ses til og med den 11. juni. Den har åbent alle fredage, lørdage og søndage i tidsrummet fra klokken 12.00-17.00. Derudover er der åbent i samme tidsrum på torsdag (Kristi himmelfartsdag) og mandag den 5. juni (Grundlovsdag).

Der er fri entré.