Se billedserie Jerry Ritz? produktionsselskab TUBA stod for at distribuere ABBA?s plader i Danmark. Her overrækker han guldplade til bandet og manager Stig »Stikkan« Anderson. Foto: Polar Music

BILLEDESERIE: Jerrys enestående liv med legenderne

Hørsholm - 12. august 2017 kl. 07:10 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Jerry Ritz tænker tilbage på en lang karriere i musik- og underholdningsbranchen, hvor han har samarbejdet med store, ikoniske rockbands såsom Led Zeppelin, The Who og Pink Floyd og opdaget og lanceret sangeren Sebastian og underholdningstrioen Linie 3, hæfter han sig specielt ved to begivenheder.

- I 1964, hvor The Beatles kom til København for første og eneste gang, oplevede jeg det lidt på afstand. Jeg var 16 år og havde købt en knallert, så jeg havde ikke råd til en billet. Men folk sad uden for K. B. Hallen og spillede Beatles-plader på deres rejsegrammofoner, og der var en fantastisk stemning. Jeg har altid sidenhen sagt, at hvis jeg havde været inde til den koncert, havde jeg nok ikke været inden for musikbranchen, men frustrationen over at stå udenfor gjorde, at det ville jeg ikke opleve fremover, siger Jerry Ritz til Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Knallerten var også skyld i en anden oplevelse, der havde lige så stor indflydelse på, at musikbranchen blev Jerry Ritz' levevej.

- I 1964 kørte jeg på knallerten til Sverige, hvor jeg oplevede visesangeren Evert Taube, og det gik lige i hjertekulen på mig, siger Jerry Ritz, der i 1966 som 17-årig lavede sit eget blad med fokus på datidens musik- og ungdomskultur, og heldet ville, at han havde fået lokaler i den samme bygning som musikbureauet Bendix Music, som senere blev til ICO, som han endte med at blive promotion- og tourmanager for frem til 1972.

Her var han på landevejen med ikoniske bands som Led Zeppelin og The Who. Og til forskel fra en del af dem, der var omkring inderkredsen hos mange af kunstnerne i 60'erne og 70'erne, kan Jerry Ritz detaljeret huske tiden.

- Jeg var ofte passiv ryger, for jeg sad i tourbusserne, hvor luften var tyk af tjald, men jeg røg aldrig, og jeg drak ikke alkohol, siger Jerry Ritz, hvis tilgang var, at det ville have været alt for useriøst, fordi han jo var deres arbejdsgiver.

Senere i karrieren blev Jerry Ritz repertoire- og marketingchef for EMI i otte år, hvor han stod for navne som Paul McCartney, Queen, ELO, Dr. Hook og Pink Floyd, og da han stoppede hos EMI i 1980, startede han sit eget produktionsselskab, TUBA, hvor han havde kunstnere som Linie 3, Tommy Kenter og Pallesen & Pilmark i sin stald. TUBA var også selskabet, der distri­buerede ABBA's plader i Danmark, og Jerry Ritz fik et tæt forhold til ABBA og deres manager Stig »Stikkan« Anderson, som han sammen med den danske teatermand Stig Lommer omtaler som de største inspirationskilder for sit arbejdsliv.

I dag arbejder Jerry Ritz stadig med musik og underholdning i sit eget firma KulturKontakt, men der er skruet lidt ned for blusset, og Jerry Ritz bruger en stor del af sin tid på frivilligt arbejde for blandt andre Røde Kors. Han mener, at det frivillige arbejde er en måde at give tilbage på efter at have haft et privilegeret liv med store oplevelser.

