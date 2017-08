Auken skal arbejde med de gode historier

Præst i Kokkedal Kirke, Sarah Thorngreen Auken, har fået orlov fra sin nuværende stilling og er pr. 1 august tiltrådt som medie- og kommunikationskonsulent i Helsingør Stift. Her skal hun hjælpe præster, ansatte og menighedsråd med at få fokus på den gode historie i folkekirken. Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

Sarah Thorngreen Auken glæder sig til sine nye opgaver, men er også vemodig over at skulle forlade Hørsholm.

- Jeg har knyttet mange relationer de sidste syv år, og det er lidt underligt ikke at have sin daglige gang i Hørsholm, for det er et vidunderligt sted at være præst. Jeg er blevet mødt en stor velvilje og opbakning til folkekirkens arbejde, og jeg tager nogle gode erfaringer med herfra, siger hun til Frederiksborg Amts Avis.