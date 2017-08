Aquajogging er vægtløs styrketræning

- Aquajogging er fantastisk til opstramning af mave, bækkenbund og ryg. Træningen er konditionskrævende, men den er samtidig meget skånsom for ledende, der ikke får samme stødbelastning som ved eksempelvis løb på land. Derfor er aquajogging særligt velegnet til genoptræning og for gravide, men alle kan være med, forklarer Helen Olsen.

- På grund af frigørelsen fra tyngdekraften belastes ledende kun med 10-25 procent i forhold til træning på land. Samtidig er træningen dog hård på grund af vandets modstand, men der er samtidig fuld bevægelsesfrihed i vandet. Det gør at hele kroppen kan aktiveres - også selvom man er gravid eller måske skulle have rygproblemer, knogleskørhed eller gigt, forklarer Helen Olsen.

Hendes mand, Per, deltog på et af holdene sidste år:

- Jeg var blevet opereret for spinal stenose (en form for gigt i rygsøjlen , red.), og jeg havde voldsomme smerter og stivhed i kroppen. Derfor var jeg ikke svær at overtale til at prøve aquajogging, og det var alle tiders. Hele min krop blev varmet op og arbejdet igennem i vandet, og samtidig var det sjovt. Der var masser af damer på holdet, så der blev også snakket en del, lyder det med et stort smil fra Per Olsen.