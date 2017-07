Andre kommuner får glæde af Hørsholms skattekroner

I Hørsholm Kommune går det godt. Både virksomheder og borgere har i 2015 tjent flere penge, og det betyder, at kommunens skatteindtægter i 2018 stiger med omkring 135 millioner kroner. Men Hørsholm Kommune kommer ikke selv til at se mange flere penge i kommunekassen. 93 procent af de øgede skatteindtægter skal nemlig sendes videre til andre kommuner. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi betaler i år cirka 507 millioner kroner i udligning, men skal næste år betale omkring 606 millioner kroner. Det er en stigning på 20 procent, og det er meget voldsomt. Derudover er der indlagt en marginalberegning i udligningsordningen, som betyder, at udligningen tager 93 procent af vores øgede indtægter, siger borgmester Morten Slotved (K) og tilføjer, at de 606 millioner kroner dækker både den landsdækkende udligning og Hovedstadsudligningen.

- I Hørsholm Kommune har vi et højt indkomstgrundlag, og selvfølgelig skal vi også være med til at betale udligning. Men jeg synes, man skal se på, hvem det er, der modtager pengene. I Hovedstadsområdet har vi et lavere serviceniveau end i Jylland, men det er alligevel os, der sender penge til dem. Og jeg synes, det er vildt, at når det går godt for borgerne i Hørsholm, så ryger 93 procent til Jylland, siger Morten Slotved til Frederiksborg Amts Avis.