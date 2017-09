Alternativt valgforbund på plads

Alternativet i Hørsholms formand, Jørgen Fabrin, bekræfter nu over for Frederiksborg Amts Avis, at partiet er gået i teknisk valgforbund med Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Han har dog ikke ønsket at besvare spørgsmål, men henviser til det, han tidligere har sagt til avisen: At et valgforbund er »ren matematik«, og at Alternativet vil samarbejde med alle partier.