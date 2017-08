Alternativet og DF i valg-samarbejde

Alternativet i Hørsholm er gået i valgforbund med Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Allerede sidste uge kom det frem, at Alternativet og Venstre havde indgået en aftale om et teknisk valgforbund, og nu udvides dette altså med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Det bekræfter formanden for Venstre i Hørsholm, Jørgen Eirfeldt.

- Det er et teknisk samarbejde for at undgå stemmespild. Vi har det fælles overordnede mål, at vi gerne vil have en anden borgmester end Morten Slotved (K). Derfor er det logisk, at vi samarbejder om det fælles mål, siger Jørgen Eirfeldt.