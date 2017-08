Partierne forbereder sig på kommunalvalget i november. Foto: Julie Grothen

Alternativet kan gavne DF

Hørsholm - 01. september 2017

I Hørsholm skal Alternativet, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance samarbejde om at undgå stemmespild. Ifølge formanden for Venstre i Hørsholm, Jørgen Eirfeldt, er de fire partier nemlig nået frem til en aftale om at gå i teknisk valgforbund sammen.

- Det er et samarbejde for at undgå stemmespild. Vi har det fælles overordnede mål, at vi gerne vil have en anden borgmester end Morten Slotved (K). Derfor er det logisk, at vi samarbejder om det fælles mål, siger Jørgen Eirfeldt.

Trods flere forsøg er det ikke lykkedes Frederiksborg Amts Avis at få en kommentar fra Alternativet i Hørsholm, men den radikale viceborgmester Henrik Klitgaard vil gerne kommentere på aftalen, som han er uforstående over for. Han har nemlig inviteret Alternativet i valgforbund med Radikale, Socialdemokratiet, SF og Borgerlisten. Her vil partiet ifølge hans beregninger have en markant større chance for at blive valgt ind ved kommunalvalget.

- Det mest plausible resultat af et valgforbund med de borgerlige partier er, at Alternativets vælgere i bedste fald kan sætte kryds ved Venstre og i værste fald ved Dansk Folkeparti. Hvis det er det, Alternativets ledelse ønsker, så bør de også klart formulere det ud til deres vælgere, siger Henrik Klitgaard.

Han holder en dør åben og håber, at Alternativet genovervejer sin position.