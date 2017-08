Marie-Louise Frese er akutsygeplejerske i akutteamet i Hørsholm.

Akutteam får mobil hjertestarter

Hørsholm - 07. august 2017 kl. 06:25 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremover vil Hørsholm kommunes akutteam kunne yde hurtigere og mere effektiv førstehjælp.

Hvis sygeplejerskerne i kommunens akutteam oplever et hjertestop hos de borgere de behandler, eller på deres vej rundt i kommunen, har de nu mulighed for at behandle hjertestop og hjerteflimmer mere effektivt. Deres akutbil er nemlig blevet udstyret med en mobil hjertestarter. Akutteamet er bemandet med akutsygeplejersker døgnet rundt alle årets dage.

Hvis det uheldige sker, at der er brug for en hjertestarter, behøver sygeplejerskerne på den måde ikke at vente på, at en ambulance eller akutbil kommer frem.

- Tiden er en meget vigtig faktor ved hjertestop. Derfor synes jeg, det er en rigtig god løsning. Vi håber jo ikke der bliver brug for den, men hvis der gør, gør det en stor forskel, at sygeplejerskerne kan få fat i den så hurtigt, siger leder af Pleje og Omsorg Vibeke Alberg.

Hun pointerer dog, at det ikke skal erstatte opkaldet til 112.

- Det er et supplement, som skal øge kvaliteten af den indsats akutteamet leverer, og ikke en erstatning af regionens akutberedskab, understreger hun.

Ifølge Dansk Hjertestopregister får ca. 4000 personer hjertestop uden for hospitalet hvert år. I Hørsholm er der registreret 77 hjertestartere på hjertestarter.dk. Hørsholm Kommune har valgt at investere i den mobile hjertestarter, for at styrke den indsats der allerede bliver gjort på området i dag.