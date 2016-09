Afspærring af p-pladser og hovedvej

I løbet af de kommende 14 dage forventer ejendomsmægler Per G. Jensen fra Bo-Nyt Hornsherred i Skibby at kunne sætte et nyt »solgt«-skilt op på øen Peberholm i Roskilde Fjord, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Lige nu overvejer den nuværende ejer af den 1714 kvadratmeter store ø tre bud fra potentielle købere.

Øens udbudspris lyder på 1.995.000 millioner kroner, og salgsprisen ender nok i nærheden deraf, vurderer Per G. Jensen.

- Vi har pt. tre bydere. Den ene har budt meget tæt på prisen, mens de to andre har budt lidt under, siger han.

Siden øen blev sat til salg for tre måneder siden, har Per G. Jensen oplevet en massiv interesse fra potentielle køber, men også bare nysgerrige sjæle.

- Vi har haft over 8.000 besøgende på annoncen på Boligsiden. I alt har jeg haft 24-25 fremvisninger af øen, så interessen har været meget stor, forklarer Per G. Jensen, der også selv synes, det er en unik opgave, han har påtaget sig.

- Jeg har aldrig tidligere solgt en ø, og jeg kommer heller aldrig til det igen, så det har været en meget speciel opgave. Derfor har det også været sjovt at være med til for eksempel at prissætte en ø. Hvordan gør man lige det? Jeg har blandt andet lagt vægt på liebhaveri-delen. Alene beliggenheden er jo helt unik, siger Per G. Jensen.

Han fortæller desuden, at man i løbet af processen op til, man modtog de endelige bud, har modtaget mange sjove forespørgsler.

Men de strenge restriktioner på, hvad man må bygge på øen, har fået nogle potentielle køber til at trække følehornene til sig.

- Man får i hvert fald ikke lov at bygge et palads på øen. Man kan søge om at få lov at bygge noget nyt og tilsvarende, der hvor der allerede står bygninger i forvejen. Men at bygge nyt og stort får man ikke lov til, siger Per G. Jensen.

I Vejby hænger forældre og børn med hovedet. To meget populære minitrampoliner er nemlig i huj og hast gravet op, fordi en legepladsinspektør ved Gribskov Kommune fandt ud af, at de måske ikke var lovlige.

Gribskov Kommune konsulterede derfor Nordsjællands Politi, som er myndighed, og Nordsjællands Politi har kontaktet Teknologisk Institut. De to trampoliner defineres nu som forlystelser på linje med det, der kører, ruller og gynger i Tivoli. Og så kræver det en 10.000 kroners godkendelse samt en 5000 kroners godkendelse på årlig basis og forsikringer - penge som Vejby Idrætsforening og Sankt Helene Skole, der står bag legepladsen, ikke har. - Når Teknologisk Institut siger, det er en forlystelse, må vi jo lytte til det, siger John Hesthave, der er leder af tilladelses- og bevillingsafdelingen ved Nordsjællands Politi.

Teamleder Lars Bo Sørensen fra Service & Drift i Gribskov Kommune peger på, at også små maskiner som Postmand Per og andre biler i butikslandskabet er forlystelser, der kræver godkendelser og forsikringer.

Formand for kultur- og idrætsudvalget, Jørgen Simonsen (V) indviede legeanlægget i 2015. Han vil nu have sagen nærmere undersøgt.

- Jeg vil undersøge, hvad der er op og ned. Det her lyder helt vanvittigt, siger han.

De har været længe undervejs, men før sommerferien stod de tre udendørs fitnessmiljøer i Sillebro Ådal med dertilhørende løberute endelig klar til at blive taget i brug, og Frederikssund Kommune håber, at det vil blive taget positivt imod af brugerne - som er alle kommunens borgere, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Fitnessmiljøerne er lavet af træ, så det passer ind i naturomgivelserne. Redskaberne kan bruges til flere forskellige ting, og det er da også hensigten, at det kan bruges til flere ting, ligesom kommunen håber, at det vil appellere til alle grupper af indbyggere . Det er gratis, og fitnessmiljøerne står dermed til fri afbenyttelse, fortæller sundhedskonsulent i Frederikssund Kommune Sedsel Niemann Gyldenløve.

- Det er let tilgængeligt for alle, og der er måske flere, der vil benytte sig af det, fordi det netop er let tilgængeligt. Vi vil gerne ramme både dem, der er aktive i forvejen, men også rigtig gerne dem der ikke er aktive. Det har været vigtigt for os, at det er multianvendeligt, så det er egentlig kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke øvelser man kan lave. Vi vil ikke definere, hvad man skal bruge dem til, siger hun.

En 32-årig mand fra Helsingør er blevet anholdt og sigtet for vold og trusler på livet mod en 25 årig kvinde fra Helsingør. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nordsjællands Politi fik klokken 00.45 anmeldelse om, at en kvinde var blevet såret i en lejlighed på Hestens Bakke. Kvinden havde henvendt sig til en anden beboer i opgangen, efter hun var blevet slået ved venstre øje med en pistollignede genstand- formentlig en softgun. Herefter blev der trukket på aftrækkleren, så kvinden blev ramt af et projektil ved øjet.

Den 25-årige kvinde har forklaret, at hun i lejligheden overhørte en telefonsamtale, hvor ordet »LTF« blev nævnt. Efterfølgende blev hun truet med at blive slået ihjel, hvis hun sagde noget om det.

Den 32-årige mand henvendte sig senere på natten til politiet fra en lejlighed på Ordrupvej i Charlottenlund, og klokken 1.47 blev han anholdt og taget med på politigården. Han bor selv på Sporegangen.

Den 32-årige har forklaret politiet, at han selv var blevet ringet op af nogle LTF'ere, som havde truet ham på livet.

I følge politiet er kvinden ikke kommet alvorligt til skade, men nu troede, at hun blev skudt med en rigtig pistol og var derfor naturligvis efterfølgende chokeret.

