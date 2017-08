34 ældre var sammen med 15 frivillige på sommerudflugt torsdag. Turen bød både på sightseeing, frokost og musikalsk underholdning, og ifølge frivillig og projektmager Annette Wedel-Heinen er det vigtigt at gøre noget for de af Hørsholms ældre, som bor i ældreboliger og kan have svært ved at komme ud på egen hånd. Foto: Kim Rasmussen

Ældre fik én på opleveren

Hørsholm - 25. august 2017 kl. 11:08 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var sightseeing i Dyrehaven og frokost på Regattapavillonen ved Bagsværd Sø på programmet, da Frivilligcentret inviterede Hørsholms ældre med på sommerudflugt torsdag.

35 af de ældre, som bor i Hørsholms ældreboliger, var af sted sammen med 15 frivillige, som sørgede for at give alle en god dag.

- Det var en kæmpe succes. Alle var glade og sagde, det havde været en pragtfuld tur og var glade for, at de havde fået så meget hjælp undervejs, fortæller Annette Wedel-Heinen, der er frivillig og projektmager.

Snakken gik lige fra dagens hovedpersoner kom ind i de busser, der hentede og bragte dem til deres dør, og da der på Regattapavillonen blev spillet op til dans, var der også flere, der trak ud på dansegulvet.

For Frivilligcentret er det vigtigt netop at lave noget for denne gruppe ældre, som ellers kan have svært ved at komme ud.

- Flere af dem bor lige i nærheden af et aktivitetscenter, men der er mange af dem, som ikke orker at deltage, fordi der også kommer mange andre, som har mange flere kræfter end dem. Jeg siger altid, at når jeg bliver gammel, vil jeg ikke holde op med at have det sjovt, bare fordi jeg ikke kan flytte mine ben. Og det er rigtig vigtigt også at lave aktiviteter for denne målgruppe. Vi kan se med det samme, at det virker, siger Annette Wedel-Heinen og fortsætter:

- Vi får skabt nogle små grupper, hvor de bliver set og hørt, og vi kan se, at folk, der kommer og sniger sig langs væggene, pludselig begynder at sige noget og være mere udadvendte. Mange af dem finder også ud af, at de kender hinanden på kryds og tværs.

Årets sommerudflugt, som er blevet til dels med tilskud fra kommunen og dels med en egenbetaling fra de ældre, som deltog i dagen, var den første af sin slags. Men Annette Wedel-Heinen håber bestemt ikke, det var den sidste.

- Det har taget mig 10 år at få stablet det her på benene. Jeg har simpelthen arbejdet så længe for den sag, og endelig var der nogen, der lyttede, og gav os tilskud til, at det kunne lade sig gøre. Men det skulle gerne blive til mange flere, for behovet er der, siger hun.