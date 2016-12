Hans Henrik Raith har i årevis forsøgt at bryde medicingrossisternes duopol, men det er endnu ikke lykkedes. Foto: Lars Sandager Ramlow

Årelang kamp mod medicingiganter

Hørsholm - 27. december 2016 kl. 05:46 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er på høje tid, at der bliver gjort noget. Systemet er helt vanvittigt i mine øjne. Som ganske almindelig borger synes jeg også, det er uacceptabelt.

Sådan siger Hans Henrik Raith om den nuværende situation på medicinmarkedet, hvor de to store medicingrossister, Nomeco og Tjellesen Max Jenne, har et duopol. I årevis har Hans Henrik Raith forsøgt at bryde grossisternes duopol, og for nylig udgav Konkurrencerådet en analyse, der konkluderede det samme: At landets to medicingrossister har et duopol. hvor konkurrencen er sat ud af kraft.

- Vi vurderer, at forbrugerne betaler for meget for deres medicin på apotekerne. Vi har fremlagt en række anbefalinger, som kan styrke konkurrencen til gavn for forbrugerne og statsfinanserne, samtidig med at de vigtige sundhedspolitiske hensyn kan tilgodeses, sagde Christian Schultz, formand for Konkurrencerådet ved offentliggørelsen.

Flere gange har Hans Henrik Raith med forskellige virksomheder forsøgt at bryde ind på markedet, men det har hidtil været umuligt.

- Man kan ikke bryde igennem it-systemet, og hvis man ikke kan kommunikere elektronisk med apotekerne, må man opgive. Grossisterne har lagt deres eget varebestillingssystem ind over apotekernes, og derfor er det umuligt at komme igennem, siger Hans Henrik Raith, der ellers vurderer, at øget konkurrence på medicinmarkedet vil kunne spare samfundet for et betydeligt millionbeløb.

- Hvis man effektiviserer distributionen, kan man bringe lægemidler ud til apotekerne langt billigere. Hvor besparelsen havner henne, er ikke til at vide, og det er ikke sikkert, at lægemidlerne direkte bliver billigere, men samfundet vil uden tvivl spare en anseelig sum penge, siger han.

