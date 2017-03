82-årig lå og sov under indbrud

Mens en 82-årig kvinde lå på sofaen og tog sig en lur, så en indbrudstyv sit snit til at bryde et vindue op for at komme ind i hendes stuelejlighed på Reichardtstien i Hørsholm. Her gennemrodede han skufferne, mens kvinden sov sødeligt. Han stak af med en sort skindpung og en hel skuffe med smykker. Tyveriet blev anmeldt søndag klokken 21.05.