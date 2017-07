80-årig spredte fingre og forhindrede tricktyveri

Grebet fik den 80-årige kvinde til at indse, at hun var ved at blive snydt, og derfor spredte hun fingrene så meget ud, at armbåndene ikke kunne glide af hånden. Imens råbte hun »stop det, stop det«, og det fik den mandlige bilist til at råbe til den kvindelige tricktyv, at hun skulle sætte sig ind i bilen. De kørte derefter fra stedet, fremgår det af politiets døgnrapport.