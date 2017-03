61-årig tiltalt for sexovergreb mod femårigt barnebarn

Kort før jul så en grum sag dagens lys, da en 61-årig mand fra Hørsholm den 22. december blev varetægtsfængslet og sigtet for at have begået seksuelle overgreb mod sit femårige barnebarn. Den 61-årige mand blev forleden løsladt, efter at have været varetægtsfængslet siden den 22. december, da hovedforhandlingen i sagen først finder sted 1. maj, og den tidshorisont ikke var proportional med at opretholde varetægtsfængslingen så længe, oplyser anklager ved Nordsjællands Politi, Margit Wegge, til Frederiksborg Amts Avis.

Nordsjællands Politi har nu tiltalt manden for fire forhold og efter tre paragraffer i straffeloven, §232, §225 og §216, stk. 2. Af anklageskriftet, som Frederiksborg Amts Avis har fået indsigt i, fremgår det, at den 61-årige er tiltalt for at have udsat sit femårige barnebarn for blufærdighedskrænkelse ved at lade barnebarnet vaske sin penis. Derudover er manden tiltalt for at have vist barnebarnet pornofilm, ligesom han skulle have fået den femårige pige til at sutte på sin penis, have slikket hende i munden og onaneret foran hende.