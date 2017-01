61-årig er fortsat fængslet for sexovergreb mod barnebarn

Kort før jul så en grum sag dagens lys, da en 61-årig mand fra Hørsholm den 22. december blev varetægtsfængslet og sigtet for at have begået seksuelle overgreb mod sit fem-årige barnebarn. Den 61-årige blev varetægtsfængslet frem til den 12. januar, og nu har han selv indvilget i at forblive varetægtsfængslet i yderligere 14 dage. Det oplyser anklager ved Nordsjællands Politi Margit Wegge til Frederiksborg Amts Avis.

Den 61-årige mand er sigtet for tre forhold og efter tre paragraffer i straffeloven, §232, §216, stk. 2 og §215. Af sigtelsen fremgår det, at manden har udsat sit fem-årige barnebarn for blufærdighedskrænkelse ved 8-10 gange, senest den 20. december sidste år, at have ladet den fem-årige pige vaske sin penis. Derudover er manden sigtet for at have vist barnebarnet pornofilm, ligesom han skulle have fået den fem-årige pige til at sutte på sin penis, have slikket hende i munden og onaneret foran hende.