53-årig udvist: Ville slå sin familie ihjel

Manden erkendte i retten, at han havde truet med at stikke familien ihjel, men sagde, at det var noget, han havde sagt for sig selv, og som andre vidner blot havde overhørt. Han kunne ikke huske, at han gentog truslerne under en afhøring på Helsingør Politigård. Andre vidner fortalte ifølge Ekstra Bladet i retten, at de så den 53-årige hive op i sin trøje foran børnehaven i Sjælsmark og vise, at han havde en 20 centimeter lang kniv i bukselinningen.