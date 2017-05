52-årig mand varetægtsfængslet efter trusler mod egen familie

»Nordsjællands Politi har onsdag været i Udrejsecenter Sjælsmark for at håndtere en situation, hvor en 52-årig iransk mand havde forskanset sig på sit værelse sammen med sin kone og to af sine børn. Mandens to øvrige børn var på det tidspunkt i skole.

Nordsjællands Politi blev alarmeret via 112 klokken 10.49 og sendte patruljer til stedet på baggrund af en mistanke om, at mandens kone og børn blev tilbageholdt mod deres vilje. Bygningen, hvor manden havde forskanset sig på et værelse, blev evakueret, og en forhandler har i timerne herefter forsøgt at overtale manden til dels at lade børnene komme ud af værelset, dels selv at komme ud. Da det ikke lykkedes, blev det klokken 19.33 besluttet at hente manden og hans familie ud fra værelset. Det er vigtigt at understrege, at der ikke på noget tidspunkt har været fare for de øvrige beboere eller personalet på udrejsecentret. De omkringboende borgere har kunne observere stærk politimæssig tilstedeværelse, men episoden har været holdt inden for udrejsecentrets område, skrev Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse onsdag aften.