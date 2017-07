Formand- og indsamlingskoordinator for Diabetes Lokalforening Hørsholm-Fredensborg Jerry Ritz satte personligt rekorden ved at indsamle 3663 kroner. Foto: Picasa

35.000 kroner til børn og unge med diabetes

Hørsholm - 19. juli 2017 kl. 10:30 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forleden strømmede omkring 4000 frivillige indsamlere ud over hele Danmark for at samle ind til fordel for børn og unge med diabetes. Godt 40 af disse indsamlere dækkede Hørsholm og Fredensborg kommuner. Nu er optællingen færdig, og alt tyder på at sidste års rekord på cirka 3,75 millioner kroner bliver tangeret.

- Vi skylder en stor tak til alle de frivillige, der har samlet ind, og til de mange borgere i vores to kommuner, der endnu engang har vist stor sympati for diabetessagen. Diabetesforeningen har ikke bare fået penge til at hjælpe børn og unge med diabetes type-1, men som vi hører fra indsamlerne, også haft mange positive oplevelser med at snakke med folk om diabetes og give anledning til refleksion, siger Jerry Ritz der er formand for Diabetes Lokalforening for Hørsholm-Fredensborg og lokal koordinator for indsamlingen, og fortsætter:

- Det er et fantastisk flot resultat, vi overgik sidste års rekord med 10 procent og fik godt 35.000 kroner i indsamlingsbøtterne og via MobilePay.

Han satte selv den lokale rekord ved at indsamle 3663 kroner.

- Jeg synes, at man som koordinator for den lokale indsamling skal vise et godt eksempel og gå forrest for den gode sag, siger Jerry Ritz, der også indrømmer, at han nok har været længere tid på gaden end de øvrige indsamlerne.

Siden lokalforeningen for første gang deltog i landsindsamlingen i 2012, har man lokalt bidraget med i alt 153.551 kroner.

Landsindsamlingens overskud er med til at sikre, at Diabetesforeningen kan afholde børne- og familiekurser, hvor familierne kan lære mere om, hvordan man lever med diabetes og møde andre familier med lignende udfordringer - samt til rådgivning, oplysning og støtte til forskning.

- Vi tror, det har en betydning, at man kan møde nogle børn, der også har en insulinpumpe eller lige skal sidde og tælle kulhydrater. Det betyder rigtig meget for ens identitet og forståelse af ens sygdom. Det er godt at forstå, at man ikke er helt unormal - der er andre, og det går nok, siger Jerry Ritz.

Hver uge rammes 10 danske børn af type 1-diabetes, og det kan være en stor belastning for familien. Forskerne ved, hvad der sker i kroppen, men de ved ikke, hvorfor type 1-diabetes opstår. Over 30.000 danskere har type-1 diabetes, og de fleste får sygdommen som barn eller teenager. Det er en sygdom, som kræver opmærksomhed døgnet rundt. Blodsukkermålinger og insulinindsprøjtninger er med til at holde styr på type 1-diabetes, men det kan godt give anledning til en del bekymringer hos forældre til børn med sygdommen.

- Vi mærker generelt en stigende interesse for Diabetesforeningens arbejde og kan med glæde notere, at vi siden årets start har fået 49 nye medlemmer, så vi i dag er tæt på at have 1000 medlemmer", siger Jerry Ritz og tilføjer, at hvis man vil vide mere kan gå ind på foreningens hjemmeside www.diabetes.dk.