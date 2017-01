Se billedserie I lidt over et halvt år har 20-årige Benedikte Møllegaard Raft været aktiv i Røde Kors Hørsholm, og hun oplever, at hun lærer meget om sig selv gennem det frivillige arbejde. Her ses hun med to af de flygtninge, der er kommet til Hørsholm, Habib (tv.) og Mohammed (th.) Benedikte Raft Møllegaard opfordrer flere unge til at melde sig som frivillig under Røde Kors, for der er stort behov for hjælpen, siger hun. Foto: Jerry Ritz

20-årig frivillig vil gøre en forskel

Hørsholm - 23. januar 2017 kl. 06:37 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

20-årige Benedikte Møllegaard Raft trak gennemsnitsalderen en del ned, da hun i sommer meldte sig som frivillig under Røde Kors Hørsholms faner. I lidt over et halvt år har hun nu deltaget i Røde Kors' ugentlige integrationscaféer for de flygtninge, som kommer til Hørsholm, været kontaktperson for to unge syriske piger, ligesom hun har været initiativtager til arrangementer og projekter. For Benedikte Møllegaard Raft er det frivillige arbejde det hele værd.

- Jeg lærer virkelig meget af det. Ikke mindst om mig selv. Gandhi sagde: »The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others,« og det er i virkeligheden meget rammende, konstaterer hun.

Efter at have gået i 2. og 3.g på United World College i Indien holder den 20-årige Benedikte Møllegaard Raft fra Hørsholm nu et sabbatår, hvor hun arbejder som lærervikar og medhjælper i SFO'en på Hørsholm Lille Skole. Det var hendes ophold i Indien, der motiverede hende til at engagere sig i Røde Kors.

- Udover at vi lærer en masse akademisk, bliver vi på United World College også skolet i at arbejde for en mere bæredygtig og fredfyldt verden. Jeg havde blandt andet et fag, der hed »Global Politics«, hvor jeg skrev flere opgaver om flygtningekrisen, og jeg syntes, det var utrolig spændende. Men jeg følte samtidig, det var svært at skrive en masse om det, uden at have mødt disse mennesker og oplevet det tættere på. Derfor valgte jeg at bruge mit sabbatår på at se det lidt fra græsrodsperspektiv, fortæller Benedikte Møllegaard Raft.

Benedikte Møllegaard Raft har også allerede fået sin veninde, 21-årige Chelar, der som seks-årig kom til Danmark, til også at engagere sig i Røde Kors. Derudover er 15-årige Rebekka også kommet til. Men der er brug for endnu flere unge, påpeger Benedikte Møllegaard Raft.

- Vi vil rigtig gerne lave nogle aktiviteter for de unge og børnene, men vi kan ikke gøre det alene. Vi har brug for flere unge, der vil engagere sig og hjælpe, siger Benedikte Møllegaard Raft og tilføjer:

- Jeg tror i virkeligheden, det er lidt symptomatisk for vores tid, at vi rigtig gerne vil og tror, det er nok, at vi »liker« eller kommentarer på Facebook. Men det er nødvendigt, at folk også engagerer sig aktivt.