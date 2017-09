Se billedserie 87-årige Fritz Reuther (V) og 19-årige Marcus Guldager (S) bliver hinandens konkurrenter ved kommunalvalget i november.Foto: Kim Rasmussen

19-årig og 87-årig er politiske debutanter

Hørsholm - 16. september 2017 kl. 05:59 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fritz Reuther er 87 år og stiller op for Venstre. Marcus Guldager er 19 år og stiller op for Socialdemokratiet. Trods 68 års aldersforskel og partiskel kan de to blive enige et godt stykke af vejen. I deres øjne er der nemlig ingen tvivl om, at kernevelfærden skal prioriteres langt højere i Hørsholm, og at det mål er deres motivation for at stille op til kommunalvalget i november.

- Jeg læste i foråret, at man ville skære 1,4 millioner kroner på velfærden i Hørsholm. I forvejen har man skåret gevaldigt. Jeg har tidligere været forarget over, at man altid skar hos de ældre. Efter lidt overvejelser endte jeg med at stille op for Venstre, for jeg synes, det er for galt, at besparelserne i dag rammer nogle af de bløde grupper, som ikke er i stand til at forsvare sig selv, siger Fritz Reuther.

For Marcus Guldager var det et år i USA som udvekslingsstudent, der fik ham på barrikaderne.

- I USA blev jeg bevidst om, at jeg gerne vil kæmpe for vores velfærdsstat. Jeg mødte blandt andet en 65-årig kvinde, som arbejdede syv dage om ugen, otte timer om dagen og kun havde fri fem dage om året. Hun havde ingen fagforening til at kæmpe sin sag, mange unge måtte opgive at læse videre på universitet, fordi der ikke var penge til det, og sådan var der flere ting, der gjorde mig bevidst om, hvor vigtig vores velfærdsstat er. Lokalt har jeg gennem mit frivillige arbejde på fritidshjemmet Stampen set, hvordan besparelser igen og igen er gået ud over de unge mennesker, siger Marcus Guldager.

Selvom der er 68 år mellem de to kandidater, er de meget enige i definitionen af kernevelfærd, og hvad der skal til i Hørsholm.

Mens både Fritz Reuther og Marcus Guldager gerne vil bruge flere penge på ældre og børn, er de også enige om, at der skal bruges færre penge på kultur, og at der ikke skal røres ved skatten, før velfærden har nået et vist niveau.

