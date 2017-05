Se billedserie Jonathan Petursson Skieller står her foran resterne af den hospitalsbygning, hvori »Hjalmen« lå. Foto: Anna Törnqvist Jensen

17-årig vil navngive ny bydel

Hørsholm - 08. maj 2017 kl. 05:26 Af Anna Törnqvist Jensen

Hørsholm Kommune har fået over 200 forslag til Hospitalsgrundens nye navn, efter kommunen udskrev en offentlig idékonkurrence. Et af navnene i bunken er »Hjalmen«, og forslaget stammer fra 17-årige Jonathan Petursson Skieller. Han har endda startet sin egen online underskriftindsamling for at skaffe opbakning til det nye navn.

- Lige nu har vi omkring 50 underskrifter, men målet er at komme over 100. Jeg ved, at der er mange unge, som også ønsker »Hjalmen« som navn, siger Jonathan Petursson Skieller.

Navnet »Hjalmen« har en helt særlig betydning for Jonathan Petursson Skieller og hans venner. Det var nemlig det navn, de valgte til et loftsrum i det gamle hospital, som de istandsatte og brugte som tilholdssted.

- Det sted betød enormt meget for os. Der er ikke mange steder for os unge at være i Hørsholm, men vi skabte vores eget, og vi håber, navnet vil være til evigt minde om »Hjalmen«, siger Jonathan Petursson Skieller.

Borgmester Morten Slotved (K) glæder sig over de mange forslag.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi har fået så mange forslag og ser frem til, at vi nu skal videre i processen. Jeg synes, det er meget positivt, at vi har mange engagerede borgere, siger Morten Slotved.

En dommerkomité skal nu vurdere navnene ud fra en række kriterier. Når komitéen har peget på et navn, sendes det videre til politisk behandling, hvor kommunalbestyrelsen forventer at afsløre vindernavnet i august.