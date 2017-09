17-årig pige sparkede politibetjent

Nordsjællands Politi måtte tirsdag aften sende en patrulje til Birkeparken, da en 17-årig pige fra Humlebæk voldte problemer. Klokken 19.03 anmeldte en beboer i Birkeparken, at den 17-årige generede beboeren ved at sparke på døren til lejligheden og være støjende. Da politiet kom til stedet, så de sig nødsaget til at anholde den 17-årige pige, der var påvirket, og tage hende med til detentionen. Under transporten sparkede hun en politibetjent på skulderen, og hun blev derfor også sigtet for vold mod tjenestemand.