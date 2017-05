1000 kunder ramt af strømafbrydelse

- Strømafbrydelsen berører et område omkring Hørsholm Midtpunkt og Usserød Mosevej. Vi har mandskab på vej til stedet og tror, at der er tale om en kortslutningsfejl. Vi forventer, at der vil være strøm igen inden for maksimalt to timer, siger Morten Kidal fra Radiuselnet og tilføjer: