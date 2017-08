Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Zleep Hotels åbner hotel i Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Zleep Hotels åbner hotel i Hillerød

Hillerød - 16. august 2017 kl. 11:01 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den landsdækkende hotelkæde Zleep Hotels åbner i 2019 et hotel med cirka 100 værelser i Hillerød.

- Vi har gennem længere tid set på muligheden for at komme ind på hotelmarkedet i Nordsjælland. Det bliver en fantastisk tilføjelse til vores kæde og er med til at vise, at udviklingen i branchen ikke kun foregår i København, siger Peter Haaber, direktør i Zleep Hotels i en pressemeddelelse.

Det nye hotel, som får navnet Zleep Hotel Hillerød, skal ligge på Markedspladsen i Hillerød, og opførelsen af hotellet er en del af PFA Pensions projekt i Hillerød, hvor selskabet investerer mere end 200 millioner kroner i den attraktive byggegrund i det centrale Hillerød. Udover hotellet vil PFA opføre 50 seniorvenlige boliger, et supermarked, en større sundhedsklinik og en parkeringskælder.

- Det er et rigtig spændende projekt at være med til at bygge på Markedspladsen, og vi er glade for at kunne øge vores tilstedeværelse i Hillerød. Det er en by, der er inde i en rigtig god udvikling og et attraktivt sted at bo og opholde sig. Derfor ser vi frem til bl.a. at være med til at anlægge et nyt hotel og tilbyde en række seniorvenlige boliger, som samtidig vil være med til at give vores mange pensionskunder et attraktivt afkast, siger Michael Bruhn, direktør i PFA Ejendomme.

Også på rådhuset er der glæde over det nye byggeri.

- Det er rigtig interessant, at PFA nu har valgt at bygge både seniorboliger og et hotel i Hillerød. Det understreger den gode udvikling, vi er inde i, hvor der sker en masse rundt omkring i kommunen. Og med den centrale placering i Hillerød, kan jeg sagtens forestille mig, at der kommer masser af gæster til hotellet og til Hillerød, siger borgmester Dorte Meldgaard.

Projektet på Markedspladsen er udviklet i samarbejde med partner Michael Sheikh fra Momentum+, mens arkitekt er Stig Mikkelsen fra Mikkelsen Arkitekter.

- Hillerød er en meget smuk by og fortjener et smukt projekt på den meget centrale grund. Vi vil fokusere på at give noget tilbage til byen med projektet, og jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet, siger Michael Sheikh, partner i Momentum+.

Byggegrunden på Markedspladsen i Hillerød blev udbudt i maj 2016 af Hillerød Kommune med et ønske om, at der blandt andet skulle etableres et hotel, i takt med Hillerød huser store internationale virksomheder. Byggeriet på Markedspladsen forventes påbegyndt i sommeren 2018 og forventes færdigt i slutningen af 2019.