Vingeprotest trukket tilbage

Efter forhandling har Frederikssund, Egedal og Hillerød Kommuner aftalt, at området til detailhandel i den nye Vinge Bymidte skal reduceres fra 50.000 m2 til 26.500 m2. Derfor besluttede et enigt Økonomiudvalg i Hillerød Kommune onsdag at trække et fremsendt høringssvar om sagen til Frederikssund Kommune tilbage.

Et flertal i byrådet besluttede på et møde i august ikke at nedlægge veto mod planerne om detailhandel på 50.000 m2 men derimod at fremsende et høringssvar og lade borgmesteren gå i dialog med Frederikssund kommune om sagen. Ifølge Planloven kan en kommunalbestyrelse gøre indsigelse mod en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling.

I forbindelse med drøftelserne er der blevet udarbejdet en detailhandelsanalyse af Cowi og med udgangspunkt i den er kommunerne blevet enige om at nedsætte kommuneplantillæggets ramme fra 50.000 m2 til 26.500 m2 detailhandel.

- Vi valgte i Økonomiudvalget at følge forvaltningens indstilling om at trække høringssvaret tilbage. Når nogle kommuner nedlægger veto, skal det forhandles væk, og vi er blevet inviteret med ind og har forhandlet ud fra analyser og målinger, siger borgmester Dorte Meldgaard (K) og henviser til, at detailhandelsanalysen vurderer, at Vinge vil blive en gevinst for Hillerød.

I analysen står der blandt andet, at det forventes, at borgerne i Vinge og i de omkringliggende byer vil foretage de mere specialiserede udvalgsvareindkøb i de større regionale indkøbsbyer som Roskilde, Hillerød, Frederikssund og i hovedstadsområdet.

»Måske vil Vinge få enkelte udvalgsvarebutikker, som kan tiltrække kunder fra byerne omkring Vinge, men sandsynligheden taler for, at Vinge vil aflevere mere udvalgsvarehandel til de større indkøbsbyer, end der kan tiltrækkes udvalgsvarehandel udefra. Det vurderes, at Vinge samlet set bliver en gevinst for de større omkringliggende handelsbyer. Frederikssund vil få fordel af, at få en by på ca. 20.000 indbyggere tæt på, ligesom byer som Roskilde, Hillerød og hovedstadsområdet vil få fordel af, at kunne tiltrække kunder fra Vinge«, fastslår analysen.