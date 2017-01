Se billedserie Mikkel Willard, årets vinder af Idrætsprisen, får et afgørende slag ind mod træningskammeraten Lucas Andersen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vinder idrætspris for fjerde gang

Hillerød - 20. januar 2017 kl. 21:07 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han er venlig og imødekommende, men alligevel ikke typen man vil ud i en fysisk kontrovers med. Mikkel Brix Willard er 182 cm høj og vejer 85 kilo, og en stor del af det er muskler. Men han træner også hver dag. Ju-jutsu, løb og fysisk træning. Lige nu er han i gang med at nedkæmpe træningsmodstanderen og klubkammeraten Lucas Andersen i Hillerød Ju-Jutsuklubs lokaler i FrederiksborgCentret. det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi er færdig om to timer, siger Mikkel. Han smiler, men tager ikke let på det. Ellers ville han ikke være europamester, vinder af German Open, der er verdens største stævne samt nr. et på verdensranglisten, hvilket gør ham til 2016-vinder af Idrætsprisen. Den hed indtil i år Hillerødprisen, og uddeles til byens bedste idrætsudøver i det forgangne år.

Mikkel Willard modtog prisen fredag aften ved et stort arrangement i FrederiksborgCentret kaldet Idrættens Dag. Udover vandrepokalen modtog han et trofæ lavet af den lokale kunstner Louise Lagoni samt en check på 2000 kr.

Det er fjerde gang, at Mikkel Willard modtager prisen, og det er oplagt at stille spørgsmålet om han nogensinde kan gå hen og blive blive træt af at vinde?

- Det tror jeg ikke, for der er hele tiden nye mål at sætte. F.eks. blev jeg verdensmester i 2015 ved at finalebesejre en russer, som så sidste år vandt VM-finalen over mig. Næste gang må det være min tur. I det hele taget er der tæt konkurrence i toppen af vores idræt, så det gælder om at være skarp.

Det kan godt, at jeg vinder meget, men der er tale om mange knebne sejre, så der skal hård træning til, siger den 22-årige eliteidrætsudøver, som selvfølgelig har klare mål også for 2017:

- Der er VM sidst på året, men i første omgang ser jeg frem til World Games i Polen til sommer. World Games afvikles kun hvert fjerde år, så det er en slags OL for os ju-jutsu-folk. Det er stort for mig, for jeg var ikke med til World Games for fire år siden. Dengang var jeg ikke kvalificeret til det, men vi danskere har store forventninger, for vi hentede tre guldmedaljer til Danmark, uddyber han.

Udover Idrætsprisen blev der ved arrangementet i FrederiksborgCentret uddelt to andre priser, som også var på 2000 kr. samt et Louise Lagoni-trofæ. Samt blomster.

Trænerprisen tilfalder Per Johansen, som i en menneskealder har været en væsentlig del af HGI og Hillerød Fodbold som enten som træner, holdleder, medlem af bestyrelsen, medlem i selvforvaltningen på Hillerød Stadion, Tivoli Cup med mere.

Idrætslederprisen for 2016 går til to personer, men de kan nok finde ud af at dele den. Der er nemlig tale om brødrene Jørgen og Bent Schultz, der tilsammen har arbejdet som bestyrelsesmedlemmer i HGI Bordtennis i hele 100 år tilsammen - heraf en tredjedel af tiden som formænd for klubben, de har udviklet fra motionistklub til at være førende i Danmark på bredde og elite.