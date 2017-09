Der er fri adgang til legepladserne ved Hillerød Kommunes daginstitutioner, også når børnene er hentet. Men nu får institutionerne mulighed for at sætte lås på lågerne, hvis der er problemer med hærværk. Foto: Janne Mulvad

Videoovervågning på vej til legeplads

Hillerød - 01. september 2017 Af Janne Mulvad

Hillerød Kommune er nu klar til sætte kameraovervågning op ved daginstitutionen Myretuen i Skævinge. Det sker efter de mange tilfælde af hærværk i sommerens løb. Bænke og blomster blev ødelagt, der blev efterladt cigaretskod og knuste flasker, formentligt efter unge menneskers natlige fester på legepladsen.

Erfaringerne fra overvågningen skal bruges til at overveje, om der skal sættes kameraer op på andre kommunale ejendomme, der er plaget af hærværk. Det besluttede et flertal i Hillerød Byråd onsdag. Samtidig vil byrådet tillade, at lågen ind til legepladser kan låses, stik imod princippet om, at legepladserne skal kunne bruges, også når børnehaver og vuggestuer er lukkede.

Beslutningen om at sætte kameraer op går imod forvaltningens anbefaling. Datatilsynet anbefaler kun kameraovervågning af skoler og daginstitutioner, hvis det er nødvendigt for at efterforske grovere krimininalitet.

Som den eneste i byrådssalen gik Rikke Macholm (SF) imod flertallet og stemte nej til forslaget om at overvåge Myretuens legeplads.

- Vi bruger pengene på en forkert måde. De penge, der er sat af til denne videoovervågning synes, jeg vi skal bruge på at etablere et sted at være for de unge i Skævinge, siger hun.

Kameraovervågningen koster 60.000 kroner at etablere, og det vil koster 12.000 kroner årligt at drive overvågningen.

Blandt andre Mette Thiesen (NB), var overbevist om, at kameraovervågning vil virke mod hærværket.

- Man ved, at videoovervågning er utroligt effektivt med hensyn til hærværk, sagde Mette Thiesen, som ikke synes pengene er bedre brugt på at etablere et alternativt værested for de unge i Skævinge.

- Vi skal ikke lave knæfald for dem, der går og ødelægger vores ting. De her daginstitutioner er for vores helt små børn - det skal ikke være en festplads, hvor man drikker øl og ryger cigaretter. Det skal være aflåst, sagde hun.

Også Venstre ønsker overvågning og at legepladsen låses af.

- Det er en værdi i vores kommune, at vores legepladser er tilgængelige udenfor åbningstid. At man kan tage sine børn med på legepladsen og hygge sig og få en dejlig aften eller eftermiddag. Men det er ikke i orden, det vi har set. Det har ikke været en enkeltstående lejligeden, det er et problem, som vi bliver nødt til at løse, sagde Klaus Markussen (V).

Socialdemokratiet stemte også for.

- Man kan tale for og imod at man skal filme. Det har vist sig, at det kan være med til at opklare hærværk, og at det kan være forebyggende, så unge og andre får mindre lyst til at lave hærværk, sagde Christina Høi Skovdal (S).

- Det er rigtigt ærgerligt, når nogen ødelægger noget for de mange. Vi mener, det er en kvalitet at have åbne legepladser, så andre kan bruge faciliteterne. Hvis det bliver misbrugt, må vi lukke. Og kameraerne vil forhåbentligt have en præventiv virkning og holde ballademagerne væk, sagde Bente Claudi (K).