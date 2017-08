Se billedserie Der var pænt stort fremmøde, der overværede første spadestik til den nye multihal ved FrederiksborgCentret. Prisen er 115 mio. kr, og den kommer til at betyde, at endnu størrre arrangementer indenfor især sport og kultur fremover placeres i Hillerød. Foto: KennThomsen Foto: Kenn Thomsen

Video: Multihal med store muligheder

Hillerød - 31. august 2017 kl. 06:06 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Dorte Meldgaard tog den første bid jord med gravemaskinens store gab, som markering af at nu bliver FrederiksborgCentrets nye multihal bygget. Til gavn og glæde for borgere i by og opland og med store muligheder indenfor sportens, kulturens og erhverslivets verden, som begge talere, borgmesteren og Torben Nyegaard Olesen, formanden for FrederiksborgCentrets bestyrelse, kom ind på. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er ret vildt at tænke på, at om halvandet år cirka, så står der en stor ny hal her med plads til 3000 siddende tilskuere eller 4000 tilskuere, hvis der er nogen, der står op - og det kan der sagtens være, fordi vi med den nye musikhal får et nyt koncertsted i byen, sagde Dorte Meldgaard, inden hun satte sig op i gravemaskinen.

Multihallen på 8.800 kvm skal stå klar i foråret 2019, og den kommer til at koste 115 mio. kr. I dag kan der sidde 500 tilskuere i centrets hal 1, så springet op til 3000 slår en streg under ambitionsniveauet.

- Hvis Royal Arena i København og Boxen i Herning udgør multihallernes superliga i Dannark, så mener jeg, at vi nu rykker op i 1. division, altså i ligaen lige derefter - sammen med en række byer som Aalborg (Gigantium), Kolding, Odense, Roskilde og Næstved. Det er nok de to sidste, som vi skal konkurerenre med, hvis man kan sige det sådan, uddyber Carsten Larsen, direktør i FrederiksborgCentret.

Det er de store musicals og de store sportsbegivenheder, som nu tænkes flyttet til Hillerød. Kongresser i politiske partier og firmaevents eller nordiske mesterskaber og landskampe i gymnastik, bordtennis eller badminton. Det er den slags arrangementer, som Carsten Larsen håber og tror, at den nye multhal kommer til at rumme. Udover at eksempelvis Nordsjælland Håndbold får bedre rammer til deres velbesøgte hjemmekampe.

Komfort og fleksibilitet er nøgleord. Der bliver plads til større stævner og musikalske arrangementer, og tilskuerne til koncerter og teater kommer fremover væk fra halvgulvet og op på en tribune med bedre udsyn. Og Claus Levinsen fra Hillerød Musik & Teater har også fået lovning på, at akustikken bliver førsteklasses. Dertil kommer en VIP-lounge med ni skybokse plus kontorer og konferencerum.

- Hvis vi kan få udsolgt til otte-ti arrangementer om året, så har vi gjort det godt. Vi har store ambitioner, men vi kender også vores position. København er tæt på. For ellers havde vi måske bygget en hal i en størrelse, der kunne konkurrere med Royal Arena, siger Carsten Larsen.