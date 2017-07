Video: Kulturmøde på spejderlejr

Røgen fra bålet kradser blidt i halsen sammen med den mere skarpe duft, der kommer fra de løg, spejderne er ved at snitte. Aftenens menu står på pasta med kødsovs, og det bliver lavet »på gammeldags manér« over bålets flammer. I lejrenb´bor KFUM Spejderne fra Hillerødammen med en spejdertrup fra Devon i England ved Spejdernes Lejr i Sønderborg. I løbet af dagen er de to grupper ude på pladsen og lave forskellige aktiviteter, men hver aften mødes de i teltlejren for at spise sammen. Over 35.000 spejdere er i disse dage samlet i Sønderborg til Spejderenes Lejr, Der er i alt omkring 5.000 udenlandske spejdere, der deltager.