Se billedserie En kamppatrulje demonstrerede, hvordan soldater i en kamppatrulje angriber en fjende. Foto: Ann-Sophie Meyer

Video: Hjemmeværnet afholdt øvelse på Posen

Hillerød - 07. maj 2017 kl. 20:03 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 100 frivillige fra Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland var at finde på Torvet, på Posen og i SlotsArkaderne lørdag.

- Klar?, råber en soldat til resten af kamppatruljen, som ligger på rad og række nede ved Slotssøen på Posen.

- Ja, råber resten af holdet, og kort efter affyrer samtlige soldater deres våben mod fjenden, der kommer kørende i to store militærkøretøjer oppe fra parkeringspladsen. Det løse krudt brager og støver. Imens står flere borgere og ser på fra sidelinjen.

Men heldigvis er der kun tale om en demonstrationsøvelse i anledning af, at omkring 100 frivillige fra Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland og fem hjemmeværnshunde besøger midtbyen.

- Vi vil gerne ud og orientere bredt om, hvad vi går og laver, og hvorfor der i vores lille rolige andedam her i Danmark stadig er behov for et hjemmeværn. Vi hjælper både forsvaret, politiet, kommunerne og beredskaberne, og vi hjælper med alt fra trafikregulering til kystsikring, når der varsles storm, siger Kenneth Schytte Myrup, der er chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland.

Han håber, at dagens aktiviteter kan være med til at hverve nogle flere medlemmer til Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland, der på nuværende tidspunkt har omkring 600 medlemmer.

Dagens kampdemonstration er ikke det eneste, hjemmeværnet underholder bymidtens gæster med lørdag fra 10.00 til 16.00.

På Torvet er der opsat seks telte, hvor borgere kan få informationer om alt fra kamuflage til medlemskab, og i SlotsArkaderne kan forbipasserende få lov til at blive klogere på både førstehjælp, ansigtsmaling og feltrationer.

Samtidig vandrer Tambourkops København fra Hjemmeværnskompagni Rosenborg gennem Slotsgade, og den festlige musik får samtlige forbipasserende til at stoppe op for en kort stund, mens lyden af fløjter og trommer passerer.

Dagens mange indslag skal være med til at gøre byens borgere opmærksomme på, hvor mange forskellige opgaver Hjemmeværnet tager sig af.

- Vi er til for alle dem, der har brug for hjælp. Vi er det danske samfunds forsikring. Vi støtter selvfølgelig primært forsvaret i deres opgaveløsning, men alle fra hjemmeværnet er trænet med våben i hånden, så vi kan også hjælpe til i mere alvorlige situationer, siger Kenneth Schytte Myrup.

En af de familier, der er at finde på Posen lørdag formiddag, er familien Petersen. Familiens to drenge, Gustav på 8 år og Lucas på 10 år er i fuld gang med at prøve et opklaringskøretøj, der står parkeret på græsplænen. Imens står deres forældre, Nicolaj og Line, og kigger på.

- Vi var ikke klar over, at hjemmeværnet var på besøg i midtbyen, før vi parkerede bilen. Men geværskud og militærudstyr er jo altid sjovt, siger Line Petersen, og kigger hen på sine to drenge, der ser ud til at hygge sig.

- Det er rigtig sjovt, og man kan få gratis bolcher, tilføjer 8-årige Gustav.

I løbet af dagen kunne byens borgere deltage i flere forskellige aktiviteter og konkurrencer, som Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland stod bag, blandt andet rygsækløb, håndgranatkast og paratviden om Hjemmeværnet.