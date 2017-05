Video: Cecilie er årets første HF'er

For 25-årige Cecilie Tea Bredtoft, som blev årets første HF’er fra HF & VUC Nordsjælland, behøver solen ikke at skinne. Hun kan nemlig varme sig ved det 12-tal, hun fik ved sin afsluttende HF eksamen i det tværfaglige eksamensprojekt, som Cecilie havde valgt at skrive i dansk og samfundsfag.

Cecilie er en ambitiøs pige, som har brugt de sidste tre år på at tage sin HF som enkeltfag. Denne fleksibilitet har givet Cecilie mulighed for at arbejde fuld tid ved siden af sit studie. For Cecilie har det været vigtigt at kunne fastholde sit arbejde med unge autister også selvom det betød fravalg af SU. Denne beslutsomhed og målrettethed har ført Cecilie sikkert frem til sin blå hue med meget flotte resultater i samtlige fag.

Cecilie har dog fra starten af sit uddannelsesprojekt, som så mange andre unge haft brug for tid til at modnes og blive afklaret, og denne afklaring er kommet undervejs i mødet med fagene, fagligheden og lærerne, som Cecilie udtrykker det:

- Jeg vil det bare på en helt anden måde nu. Havde jeg taget HF tidligere i mit liv, tror jeg slet ikke, det var gået lige så godt”.

Spørger man Cecilie hvad den flotte eksamen skal bruges til, er det umiddelbare svar, at Cecilie vil forsætte sin uddannelse på jurastudiet i København, da hun godt kan se sig selv som advokat i en større dansk virksomhed om måske 10 år.