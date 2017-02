Se billedserie Direktør i FrederiksborgCentret Carsten Larsen ønsker Tue Tortzen tillykke. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Video: 60-årig danner boyband til sin fødselsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: 60-årig danner boyband til sin fødselsdag

Hillerød - 05. februar 2017 kl. 21:27 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved udvalgsformand og 3F Frederiksborg-formand Tue Tortzens (Fælleslisten) 60-års fødselsdag lørdag hos fagforeningen på Milnersvej i Hillerød gav han selv en optræden.

Det gjorde han med, hvad han kaldte boybandet »Det Røde Fundament«. Det fire mand store band var opstået på efterårets 3F-kongres, hvor først én af dem havde sunget. Det fik Tue Tortzen til også at give et nummer, og derefter de to andre. Og bagefter fandt de sammen.

Til lejligheden lørdag havde Tue Tortzen skrevet en sang med fem vers. Efter hvert vers fulgte et omkvæd, der lød: »Vi gi'r klassekampen stil / helt præcist og med et smil / vores forbund det skal slås / det jo det vi har det til / vi bekæmper monopoler / og især TTIP / og selvom Mette (Frederiksen -red.) si'r vi ikke må / så bli'r vi stadig ve' med det.«

Tue Tortzens fødselsdag blev et tilløbsstykke. Op mod 200 mennesker mødte op for at fejre ham, og de blev budt på helstegt lam og gris, øl, rom og vin på tønde og underholdning. Foruden Tue selv optrådte flere med musik, blandt andre Klaverfabrikkens huskor,der sang Four Jacks Æselsangen.

Blandt de mange gæster var: Et stort udsnit af Hillerød Byråd, herunder borgmester Dorte Meldgaard (K), de tidligere byrådspolitikere Ingo Hvid (S) og Bleki K. Stojkovic (S), kommunens direktør for økonomi og teknik, Lars Mørk, administrerende direktør i Hillerød Forsyning Søren Støvring, chef i Hillerød forsyning for Affald, Kunder og Facility Peter Maltha Larsen, tidligere direktør i Hillerød Forsyning Alaa Barky, formand for Cafe Slotsbio Holger Toxværd, Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (S), der kender Tue Tortzen fra Vestforbrænding, hvor Tue Tortzen er bestyrelsesmedlem og Ole Bondo Christensen formand, direktør i FrederiksborgCentret Carsten Larsen, direktør for Frederiksborg Gruppen Carlo Lorentzen, Sabri Yilmaz, der sidder i kommunens integrationsråd og desuden er medlem af kurdisk kulturforening, musikeren Kesser og Jens Jepsen, leder af Klaverfabrikken.