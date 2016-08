»Vi skal holde fast i vores rødder«

- Men i politik er det ofte sværere at blive hørt, end hvis man skriver et læserbrev. Det sidste skaber større opmærksomhed, og det var noget af det, som jeg lærte ved at være politiker, siger Elisabeth Lyneborg i dag. Det er nok også derfor, at hun skriver. Og ikke kan holde op.

- Jeg er meget optaget af, at vi holder fast i vores rødder, og jeg synes, at der skal gøres meget for for at styrke danske kultur, siger forfatteren. Svend Tveskæg er for hende kongen, der ikke bare indtog England for ca. 1000 år siden, men også var en stor og spændende skikkelse, som der er gode historier i.