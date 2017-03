Venstre sætter alt ind på magtskifte

- Vi er nødt til at sætte alle kræfter ind på at få en Venstreborgmester. Der er nødt til at ske noget mere og noget andet i Hillerød. Ambitionsniveauet er for lavt, fastslår Jakob Bring Truelsen med direkte adresse til Hillerøds nuværende politiske flertal og den konservative borgmester Dorte Meldgaard.

- Dorte Meldgaard og Konservative skal have ros for at nå deres mål om at få borgmesterposten. Det var flot, men det formøblede et borgerligt samarbejde, og Konservative har haft svært ved at føre deres egen politik, siger formanden for Hillerød Venstre.