Retten i Hillerød fandt i går Lars Gliese skyldig i en række forhold, heraf 38 tilfælde af overtrædelse af beredskabsloven. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Vejspærringer giver stor bøde og fængsel

Hillerød - 18. januar 2017 kl. 22:14 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 55-årige Lars Gliese fra Meløse blev onsdag kendt skyldig i størstedelen af de 61 forhold, han var tiltalt for. Han var blandt andet anklaget for i fire tilfælde at have kastet vand, hestemøg og en gren på forbipasserende naboer samt for i 47 tilfælde at have afspærret vejen ud for sin landejendom på Birkehøjvej i Meløse med træer, grene, landbrugsmaskiner, hårde hvidevarer, fliser og søm.

Der var ikke afsat noget retsmøde til domsafsigelsen, men af en pressemeddelelse fra retten i Hillerød fremgår det, at straffen lød på tre måneders ubetinget fængsel og en bøde på 130.000 kroner.

Under retssagen i sidste uge blev vidnede naboerne, og der blev afspillet klip fra videoovervågning. Derfor fandt retten det bevist, at den tiltalte havde udøvet vold i alle fire tilfælde. Retten fandt dog i et af tilfældene, at tiltaltes kast med vand på den forbipasserende nabo var straffrit, idet naboen flere gange havde slået ud mod tiltalte med en stok. Der var således tale om nødværge. I dette forhold blev Lars Gliese dømt for at have trukket i forurettedes stok, således at han væltede ned i noget hestemøg og beskadigede hånden.

På baggrund af tiltaltes delvise erkendelse af de faktiske forhold, en række fotos fra stedet, og vidneforklaringer fandt retten det bevist, at tiltalte i 38 af de 47 tilfælde havde overtrådt beredskabsloven ved at afspærre vejen, således at rednings- og slukningsmuligheder ikke var sikret bedst muligt. Retten fandt det i ni af tilfældene ikke bevist, at tiltalte havde foretaget de pågældende afspærringer af vejen. Retten lagde her vægt på, at der ikke var fremlagt fotos eller ført andet bevis.

Lars Gliese blev også kendt skyldig i hærværk og i overtrædelse af ordensbekendtgørelsen ved at true en betjent, kalde en anden betjent »papneger« og en tredje for »bøsserøv«. Alle tre betjente vidnede også i retten i tirsdags i sidste uge.

Retten fastsatte straffen som en fællesstraf med en tidligere betinget dom og samtidig får Lars Gliese konfiskeret en rendegraver og en møgspreder.

Sagen udspringer af en mangeårig strid mellem den tiltalte og naboerne om retten til at færdes på Birkehøjvej. Siden 2008 har Lars Gliese været i konflikt med sine naboer og har gentagne gange spærret vejen, så de ikke kan få post eller få hentet affald. Naboerne fik i juni 2010 byrettens ord for, at de må benytte vejen, og den afgørelse er senere blevet stadfæstet i Østre Landsret. Lars Gliese er to gange tidligere blevet kendt skyldig i at have overtrådt beredskabsloven, senest i 2014, hvor han blev idømt 30 dages betinget fængsel og en bøde på 70.000 kroner samt tvangsbøder.

Anklager Line Rosberg fra Nordsjællands Politi er tilfreds med dommen:

- Jeg er enig i, at det var det niveau, den skulle ligge i. Det var i tråd med min påstand, sagde Line Rosberg. Hun havde procederet for en straf på ikke under tre måneders fængsel og en bøde på ikke under 130.000 kroner.

Det var onsdag ikke muligt at få en kommentar til dommen fra forsvarer Jørn Haandbæk Jensen eller Lars Gliese.