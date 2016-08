Det var en vagt fra Dansk Sikkerhedsvagt, der, med hjælp fra politiet, fangede tre indbrudstyve natten til fredag. Foto: Dansk Sikkerhedsvagt

Vagt fanger tre indbrudstyve

Hillerød - 26. august 2016 kl. 14:13 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En vagt fra Dansk Sikkerhedsvagt overraskede natten til fredag klokken 02.07 tre indbrudstyve, der var kravet ind over hegnet i varegården hos Netto på Frederiksværksgade i Hillerød. Det oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

Vagten tilkaldte politiet, og da indbrudstyvene et par minutter senere forlod stedet i en hvid Renault Master varevogn på danske nummerplader, forsøgte vagten at spærre udgangen ved at køre frem i sin bil og blokere udgangen, men da indbrudstyvene satte farten op og kørte direkte mod vagtens bil, måtte vagten undvige for ikke at støde sammen med varevognen.

Vagten eftersatte varebilen på Frederiksværksgade mod Hillerød centrum, imens han havde kontakt til alarmcentralen. Biljagten endte efter 1.300 meter foran tanken på Frederiksværksgade, da politiet ankom i to patruljebiler. Politiet standsede tyvenes bil og de tre mænd i varevogen blev anholdt. To af de tre mænd kommer fra Valby, mens den sidste kommer fra Københavns NV. De to mænd fra Valby er 23 år og 27 år, og manden fra København NV er 18 år.

I varebilen fandt politiet tyvekoster fra Netto i Frederiksværksgade, som hovedsagligt bestod af paller. Vagtchef Kim Henrik Larsen fra Dansk Sikkerhedsvagt vurderer at tyvene ikke fik det med sig, som de var kommet efter.

For blot 10 dage siden, den 16. august, overraskede en vagt fra samme vagtselskab to indbrudstyve samme sted, og de nåede at komme afsted med hele bilen fyldt af pantflasker uden at blive stoppet af politiet. Vagtchef Kim Henrik Larsen vurderer derfor, at nattens indbrudstyve var kommet efter det samme udbytte, men da varegården denne gang næsten var tom, tog de, hvad de ellers kunne finde af værdi.

Vagtchef Kim Henrik Larsen fra Dansk Sikkerhedsvagt roser Hillerød Politi for deres hurtige reaktionstid, han vurderer, at politiet var fremme indenfor 5-6 minutter efter vagten havde ringet til alarmcentralen.