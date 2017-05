V stiller med kandidater fra 18 til 84 år

- Vi har et meget alsidigt hold, både geografisk, aldersmæssigt og fagligt. Det er både et stærkt og meget ambitiøst hold, sagde Venstres spidskandidat Klaus Markussen ved opstillingsmødets afslutning torsdag aften på Kulsviergården i Alsønderup, skriver Frederiksborg Amts Avis.

2. Dan Riise (byrådsmedlem), 3. Peter Frederiksen (byrådsmedlem), 4. Øzgen Yuzel (1. suppleant til byrådet i dag), 5. David Tokarski (formand for Venstres Ungdom i Hillerød), 6. Thomas Elong (byrådsmedlem), 7. Hanne Kierkegaard (byrådsmedlem), 8. Ole Stark (byrådsmedlem), 9. Camilla Hay (byrådsmedlem), 10. Betina Marcussen (var også på listen ved valget i 2013, men uden at blive valgt. Bor i Østbyen), 11. Søren P. Østergaard (formand for Nødebo lokalråd), 12. Annette Rieva (bor i Alsønderup), 13. Michael Bo Andersen (bor i Nødebo), 14. Dragan Popovic (bor i Hillerød), 15. Frederik Larsen (yngste kandidat der når at fylde 18 år inden valget i november), 16. Carsten Toft-Hansen (kasserer i Skævinge Lokalråd), 17. Mathias Skarby (bor i Nørre Herlev), 18. Bente Petersen (bor i Østbyen), 19. Poul Mose Hansen (Selskovkvarteret i Hillerød Vest), 20. Jette Randløv Hjort (Elmegårdskvarteret i Hillerød Øst - alderspræsident med sine 84 år), 21. Ole Brandt Thomsen (tidl. formand for Ålholmskolen, bor i Hillerød), 22. Mogens Hallwyl (bor i Hillerød), 23. Claus Philipsen (bl.a. aktiv i Hillerød Ældreråd og Hillerød Golfklub). 24. Bjørn Karlsson (Bor i Tjæreby).