V, DF og LA: Bredt budgetforlig var muligt

Hillerød - 14. september 2016

Igen i år forlod Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti budgetforhandlingerne, og dermed står partierne igen uden for det budgetforlig, som et fletal i byrådet indgik for halvanden uge siden.

Mandag i denne uge afleverede de tre partier så deres samlede budgetforslag, som i høj grad ligner flertalsbudgettet.

- Vores ambition har været at sige, at der er rigtig mange ting, som vi er enige om. Vi er fuldstændig enige på skole- og dagsinstitutionsområdet. Men vi er i stand til at lave et forslag, hvor man ikke budgetterer med penge, inden man er sikre på, at man har dem i kassen. Vi er i stand til at levere den samme service på kerneområderne - og bedre på ældreområdet - samtidig med, at vi leverer et forslag, som har en langt mere fremadrettet og gunstig erhvervsprofil. Det er ikke så tosset, det kan vi godt være stolte af, og det kunne godt have været et samlet byråd, der stod sammen om det, hvis man havde været interesseret i at holde sig på ansvarlighedes sti. For vi har alle prøvet, hvordan det var, dengang der blev budgetteret med indtægter, som kom, men kom senere end man havde regnet med. Og det er problemet her, siger Venstres Klaus Markussen med henvisning til budgetforliget, som Socialdemokraterne, SF, Fælleslisten, De Konservative og De Radikale står bag.

De fem partier har lagt indtægterne for en tredjedel af den befolkningsstigning, som Danmarks Statistik forventer, ind i budgettet - en beslutning, som Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance ikke kunne stå indefor.

- Vi har tidligere indregnet indtægter for jordsalg, og vi var lige ved at brække nakken på det. Det er jeg bange for, at vi er ved at gøre igen. Man sælger skindet, før bjørnen er skudt ved at indregne en masse penge fra formodninger om, at der kommer et stort tiltag af borgere. Vi aner ikke, om det er 200 eller 1500 borgere, der kommer i løbet af de næste fire år. Det er drønfarligt at regne de penge med, for pludselig er de penge der ikke, og så skal vi til at spare igen, siger Peter Lennø fra Dansk Folkeparti.

V, DF og LA er blandt andet blevet enige om at reducere dækningsafgiften med en promilleprocent til 8,4 promille fra 2017. Indtægter, der matcher den demografiregulering, som ligger bag fremskrivningen af udgifter på skole-, børne- og ældreområdet, regnes med i budgettet, hvilket er 8,4 millioner fra 2018-20. Der skal i 2017 laves en ny udbudsstrategi, ligesom der er afsat 300.000 kroner til at få analyseret sagsbehandlingen af udsatte børn og unge. Partierne foreslår, at byrådet reduceres med fire medlemmer i den kommende byrådsperiode, hvilket giver en besparelse på 340.000 kroner hvert år fra 2018-20. Herudover skal antallet af stående politiske udvalg reduceres. Der skal reduceres på det administrative område for knap 11,4 millioner kroner over de kommende fire år. Partierne har fundet 100.000 kroner til et forprojekt om en kommende multipark, og de slår fast, at multiparken skal ligge på græsarealet mellem Frederiksværksgade, Tulstrupvej og Kirsebær Allé. På ældreområdet sparer partierne »kun« to millioner kroner på lønsummen på plejehjemmene, en besparelse som Dansk Folkeparti helst havde undgået, men Peter Lennø noterer sig, at det er 1,5 million kroner mindre end S, SF, K, Fælleslisten og R vil spare. Der bliver ikke en stigning i egenbetalingen for kørsel til dagscentrene, og partierne har sat 300.000 kroner af til handicapkørsel for blinde, ligesom partierne vil have analyseret behovet for yderligere åbningstid i kommunens dagtilbud.

På kulturområdet skærer partierne i tilskuddet til §18 og støtten til §79 (frivilligt socialt arbejde), ligesom driftstilskuddet til Cafe Slotsbio, og Klaverfabrikken bliver skåret og kr. til kr. puljen, som blandt andet Jazz i Rosenhaven får tilskud fra, bliver afskaffet. I stedet bliver der oprettet en kulturel innovationspulje på 200.000 kroner hvert år, som man kan søge penge fra.

- Vi vil gerne rydde op i alle de forskellige puljer, og lave en nu, hvor der ikke på forhånd er regler og rammer. Men vi må også sige, at når der er kommunale penge i Cafe Slotsbio og Klaverfabrikken, så er der en forventning om i hvilket omfang, man evner at involvere borgerne. Man må sige, at Slotsbio for ofte spiller for tomme eller i hvert fald meget lidt fyldte sale. De må vise, at de kan få solgt nogle flere billetter og engagerer borgerne. Klaverfabrikken har fået iværksætterydelse og har fundet deres ben at stå på, så der må være samme forventning til dem, som der er til andre store kulturinstitutioner, altså at man går ind og søger fonde og private sponsorer. Det frigører tilsammen 160.000 kroner i perioden, og det gør lige præcis. at vi er i stand til at lette skattebyrden for kommunens spejderforeninger. Vi ved, at spejderne har efterspurgt, at man fra kommunens side letter grundskylden, siger Jonathan Nielsen.

Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti havde håbet, at man i år kunne mødes i forhandlingerne og lave et bredt forlig, men sådan gik det ikke. Ønsket om at sænke dækningsafgiften var ikke til diskussion hos de øvrige partier, da der står i konstitueringsaftalen, at der ikke pilles ved skatter og afgifter. Og det er en skam, mener de borgerlige.

- Havde villigheden været der, kunne det lade sig gøre at lave et bredt budgetforlig, men spørgsmålet er i virkeligheden, om det kan lade sig gøre, når man giver den yderste venstrefløj vetoret i forhold til alt i de her processer. Hvis Kirsten Jensen og Dorte Meldgaard har tænkt sig, at byrådet skal samles og gøre op med blokpolitiken, så er de nødt til at overveje, om man fortsat vil lade Tue Tortzen spille sådan en rolle, som han gør. Hvis den røde blok havde givet os noget, så havde de fået os. Så kunne borgmesteren have haft et fuldt byråd bag budgettet, siger Jonathan Nielsen.

- Vi tror på hver gang, at vi kan mødes, og at vi får noget. Vi giver lidt, og vi får lidt. Men igen har vi ikke fået noget. Det virkede igen i år ikke som om, de havde lyst til at forhandle, siger Peter Lennø, mens Klaus Markussen siger:

- Det kan godt være, at Dorte (Meldgaard, red.) har skrevet under på en aftale i forbindelse med konstitueringen. For hende må det åbentbart vægte tungere end muligheden for et bredt samarbejde. Det er dybt ærgerligt, og jeg vil blot sige, at får vi chancen for at stå i spidsen for et flertal efter kommunalvalget, så bliver blokpolitiken begravet, for det er ikke godt, siger han.

De tre politikere ved godt, at deres budgetforslag ikke bliver vedtaget i byrådet, men derfor er det alligevel vigtigt at lave det.

- Det er et signal til borgerne om, hvad der foregår blandt politikerne, og hvad vi står for. Det er vigtigt at oplyse om, hvad der skiller os, og hvad det er, man får, siger Jonathan Nielsen.