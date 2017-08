Se billedserie Laurits Eriksen og Hallvard Bonden er frivillige ved årets New Note Festival. Foto: Camilla Fræhr Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Unge talenter hylder New Note Festival Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge talenter hylder New Note Festival

Hillerød - 05. august 2017 kl. 07:25 Af Camilla Fræhr Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gården mellem Klaverfabrikken og Biblioteket danner igen i år rammen om den tre dage lange musikfestival, og selvom vejret ikke har været helt med deltagerne, så har det været en stor oplevelse for de unge musikere og sangskrivertalenter.

Anders Hoffmann på 18 år, som til dagligt er studerende på Frederiksborg Gymnasium, var første mand på scenen til at præsentere nogle af sine egne numre.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden Red Hill Songwriters. At gå fra Kaffebar til det her er stort, og det er en mega fed oplevelse. Jeg er meget taknemmelig for det, de gør, fortæller Anders Hoffmann.

Red Hill Songwriters arrangerer sangskrivercamps og den månedlige »åbne scene« på Kaffebar i Slotsgade.

To af de gæster, som har slået sig ned tilbagelænet og med et glas vin i hånden, er Jesper Mathisen og Malene Nielsen.

- Der er meget blandet musik, og vi kommer for at høre noget, som vi ellers ikke ville høre. Vi kan også se på alle de år, vi har være her, at det er blevet større, og interessen for det er steget, fortæller Malene Nielsen.

Ved New Note Festivalen vil nogle være erfarne musikere, mens andre vil stå på en stor scene for første gang. Det, der er fælles for dem alle, er, at de skriver deres egen musik.

New Note Festival kan opleves til og med i dag.