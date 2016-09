Ung mand sigtet for overgreb på lillesøster

Manden er sigtet for gennem en længere årrække at have udsat sin lillesøster for flere seksuelle overgreb ved at have befølt hende flere steder på kroppen, herunder 15-20 gange i skridet uden tøj på. Han er desuden sigtet for at have blufærdighedskrænket hende, og for vold, da han har grebet hende om halsen og hårdt i nakken. Herudover er han sigtet for vidnetrusler, da han ifølge sigtelsen har sagt til søsteren, at hvis hun fortalte det til nogen, så vidste hun, hvad der ville ske.