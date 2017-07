Ung kunstner får publikumspris ved »Portræt Nu! 2017«

Individ hyldes ekstremt

Sophie Vallentin er opvokset i Gentofte og har altid haft en passion for det kreative. Hun blev færdig med sin gymnasiale uddannelse i 2015, og går i øjeblikket på den skandinaviske designhøjskole. Portrættet er en geniscenesættelse af det klassiske selvportræt lavet af den royale favoritmaler Élisabeth Vigée Le Brun i 1800. Det er ment som et forsøg på at genspejle den spontanitet, klarhed og åbenhed for verden der findes i Vigée Le Bruns selvportræt i en tid, hvor individet hyldes til det ekstreme i for eksempel selfies, og hvor der ofte ikke er en klar overensstemmelse mellem den person man fremstår som på de sociale medier og hvem man virkelig er som person.